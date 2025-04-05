Рютте: Украина станет членом НАТО, но это не часть мирного соглашения с РФ

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оправдал заявления администрации Дональда Трампа о вступлении Украины в НАТО и заверил, что нет изменений.

Об этом он сказал в интервью NV.

Рютте напомнили, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, однако потом Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что Вашингтонский саммит имел четкий результат, «однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня».

«И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что противоречит формулировкам Вашингтонского саммита», — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что не согласен с этим утверждением, ведь думает, что это «это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита».

«Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива. У нас есть формулировки с Вашингтонского саммита о долгосрочной перспективе. И когда это произойдет, мы не знаем. Есть необратимый путь в НАТО», — подытожил он.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает участия Европы в переговорах о мире в Украине. По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств.