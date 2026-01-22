Рютте в Давосе назвал главного врага НАТО: подробности заявления

Марк Рютте / © Associated Press

Россия остается главным и непосредственным противником Североатлантического альянса и угроза со стороны Москвы касается не отдельных территорий, а всей системы коллективной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время традиционного «Украинского завтрака» в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Рютте отреагировал на дискуссии о глобальных угрозах. Он подчеркнул, что хотя Китай наращивает мощь, именно агрессия Кремля вызов номер один.

«Наш главный противник для НАТО — это Россия. И, конечно, мы видим, как Китай массово наращивает силы, поэтому не будем наивны по отношению к Китаю. Но Россия — наш главный противник», — подчеркнул Генсек.

Он добавил, что украинские военные и гражданское население сегодня мужественно защищают свою страну от российского нашествия, фактически держа оборону за весь Альянс.

Оружие нужно «на вчера»

Отдельное внимание Рютте уделил критической ситуации со снабжением вооружения. Он приветствовал выделение Евросоюзом 90 миллиардов помощи, но отметил, что временные рамки ее реализации не отвечают потребностям фронта и тыла.

«Это будет реализовано только летом, в апреле-мае. И сегодня Киев, Харьков и Львов, а также многие меньшие города в Украине, подвергаются ударам российских ракет и дронов. Мы знаем, что водоснабжение отключено. Мы знаем, что электричество отключено. В Киеве сейчас минус 20 градусов», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО призвал европейских и канадских партнеров не терять фокус в Украине и обеспечить немедленную поставку ракет-перехватчиков для ПВО, которые США готовы предоставить при финансовой поддержке союзников.

Рютте также прокомментировал тему мирных переговоров, отметив, что дипломатический процесс не должен останавливать военную поддержку.

«Я знаю, что продолжаются мирные переговоры. Прекрасно. Надеюсь, они скоро завершатся… Но завтра этого не произойдет. А им (украинцам — ред.) нужны эти перехватчики, эта военная поддержка уже завтра», — резюмировал глава Альянса.

По его словам, поддержка Украины — это не просто помощь соседу, это вопрос выживания и коллективной безопасности самого НАТО.

Напомним, Рютте, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, также заявил о рекордных потерях российской армии в войне против Украины.

По его словам, только в декабре РФ ежедневно теряла около тысячи военных убитыми — более 30 тысяч в месяц, что превышает советские потери за десять лет войны в Афганистане. В то же время Россия продолжает наступления и удары по украинской энергетике, поэтому Рютте призвал союзников и дальше сохранять приоритет поддержки Украины.