Рютте в Давосе озвучил сколько военных Россия теряла каждый день в декабре

Рютте / © Getty Images

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января акцентировал внимание на масштабных человеческих потерях российской армии в войне против Украины. По его словам, средства потерь в декабре были рекордными: российские войска ежедневно покидали 1000 военнослужащих убитыми, что в итоге составляет более 30 000 погибших всего за один месяц.

Об этом сообщил сайт НАТО

Рютте сравнил эти потери с советскими потерями во время войны в Афганистане в 1980-х годах, когда за десять лет погибло около 20 000, тогда как теперь аналогичное количество российских военных погибает за один месяц.

Реклама

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на столь значительные потери, Россия продолжает активные наступательные действия и атаки, в частности по энергетической инфраструктуре Украины в условиях сильных морозов.

На фоне этого Рютте призвал союзников не сбавлять внимание к поддержке Украины, даже когда вопросы мирного процесса или крупных финансовых пакетов помощи появляются в повестке дня. По его словам, обеспечение Украине средств для самообороны должно оставаться приоритетом номер один.

Ранее Марк Рютте рассказал, какие страны блокируют вступление Украины в НАТО.