Рютте в Вашингтоне будет обращаться к Трампу по Украине: FT узнало тему разговора

Марк Рютте и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон планирует призвать администрацию Дональда Трампа отказаться от идеи принуждения Украины к мирному соглашению с Россией на условиях, противоречащих интересам Киева. Рютте опасается, что давление Белого дома на Украину с целью признания де-факто изменения границ страны может подорвать безопасность Европы.

По информации Financial Times, Рютте использует встречи с близкими помощниками Трампа, чтобы доказать, что "несправедливое мирное урегулирование", которое удовлетворит Владимира Путина, лишь усугубит угрозу России для Европы.

Визит Рютте в Вашингтон проходит на фоне растущего беспокойства европейских союзников Украины относительно стремления Трампа к быстрому мирному соглашению, которое может привести к расколу между США и Европой.

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Рютте планирует встретиться с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Вальцом. Он намерен подчеркнуть, что навязывание Украине "пропутинского урегулирования" чревато безопасностью не только Украины, но и всей Европы.

"Ключевое сообщение состоит в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", - заявил один из дипломатов НАТО.

Рютте также намерен обсудить вопрос распределения оборонного бремени между США и европейскими странами НАТО.

Другие западные лидеры тоже пытаются повлиять на позицию Трампа. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен планирует воспользоваться возможностью поговорить с Трампом во время похорон Папы Франциска.

Европейские страны опасаются, что настаивание Трампа на признании российского контроля над Крымом приведет к разногласиям с Белым домом и сближением США с Москвой.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция Трампа по Крыму "полностью совпадает с позицией России". Россия готова отказаться от некоторых своих территориальных претензий, но только при условии удовлетворения ее "основных требований".

Песков также исключил возможность введения европейских миротворческих сил в Украину, являющуюся частью плана, представленного США Украине и ее союзникам в Париже.

Ожидается, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф на этой неделе встретится с Путиным в Москве.

Трамп все больше разочаровывается в Зеленском из-за его отказа принять условия Путина, которые, по его мнению, "заставят Украину прекратить быть функциональным независимым государством".

"У него может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", — заявил Трамп.

Он также отметил, что российские удары по Киеву, которые привели к гибели и ранению десятков человек, "показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием миру".