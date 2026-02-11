Рютте заинтриговал заявлением о своих разговорах с Трампом

Рютте и Трамп. / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что информировал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что находится в регулярном контакте с администрацией Белого дома и, в частности, с Трампом.

«Буду очень кратким. Я никогда не раскрываю деталей наших разговоров, но администрация США осознает ужасную ситуацию в Украине. В пределах моих регулярных контактов с американским президентом. Мы, конечно, обмениваемся информацией о том, что происходит, что мы видим. Это часть наших регулярных разговоров», — сказал Рютте.

По его словам, в Вашингтоне «есть полная ясность относительно того, что происходит в Украине, в этом нет никаких сомнений».

Напомним, армия РФ совершила очередную массированную атаку на энергетику Украины 7 февраля. Ночью и утром оккупанты атаковали дронами и ракетами основную энергосеть страны, в частности, подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети. В стране начались аварийные отключения света.

По данным военных, основные направления удара — Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области. Так, Россия мощно атаковала Бурштынскую ТЭЦ и энергосеть на Прикарпатье. В регионе возникла сложная ситуация со светом.

