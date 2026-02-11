- Дата публикации
Рютте заинтриговал заявлением о своих разговорах с Трампом
Рютте уверен, что в Белом доме осознают масштаб российских ударов по Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что информировал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.
Он подчеркнул, что находится в регулярном контакте с администрацией Белого дома и, в частности, с Трампом.
«Буду очень кратким. Я никогда не раскрываю деталей наших разговоров, но администрация США осознает ужасную ситуацию в Украине. В пределах моих регулярных контактов с американским президентом. Мы, конечно, обмениваемся информацией о том, что происходит, что мы видим. Это часть наших регулярных разговоров», — сказал Рютте.
По его словам, в Вашингтоне «есть полная ясность относительно того, что происходит в Украине, в этом нет никаких сомнений».
Напомним, армия РФ совершила очередную массированную атаку на энергетику Украины 7 февраля. Ночью и утром оккупанты атаковали дронами и ракетами основную энергосеть страны, в частности, подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети. В стране начались аварийные отключения света.
По данным военных, основные направления удара — Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области. Так, Россия мощно атаковала Бурштынскую ТЭЦ и энергосеть на Прикарпатье. В регионе возникла сложная ситуация со светом.