С 12 мая должно начаться 30-дневное полное прекращение огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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С 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней, которое должно охватить воздух, море и сушу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции решительных».

«Самый главный результат — это абсолютно четкая объединенная позиция по поводу следующего. Мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки», — сказал он.

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По его словам, безусловное прекращение огня должно быть полное и без условий, иначе это может затянуть войну и сорвать дипломатический процесс.

«Безусловное прекращение огня означает без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим — в воздухе, на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с Соединенными Штатами Америки. Это действительно реалистично. Прекращение огня должно держать 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасных политических и гуманитарных основ мира.

Напомним, ранее мы писали о том, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что в Киеве предлагают остановить боевые действия по существующей линии фронта и создать демилитаризованную зону шириной 30 километров.

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Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявлял, что РФ пытается выдать за перемирие лишь прекращение ударов дронами и ракетами в глубоком тылу, игнорируя ситуацию на линии столкновения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии по случаю 9 мая.