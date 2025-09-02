- Дата публикации
С Андреем Парубием прощаются во Львове (фото)
На похороны Андрея Парубия во Львове собрались десятки людей. Церемония проходит в Архикафедральном соборе святого Юра.
Во Львове 2 сентября прощаются с народным депутатом Украины Андреем Парубием, которого убили на улице 30 августа. На похороны собрались десятки людей.
Об этом сообщают «Суспільне» и «Еспресо».
Чин похорон Парубия начался в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра. На территории храма собрались десятки людей.
Отдать дань уважения политику пришли родные, друзья, соратники, коллеги из парламента, представители разных политических сил, военные, волонтеры и львовяне, которые знали Парубия лично или уважали как политика и общественного деятеля. В частности, к процессии присоединился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще несколько народных избранников от разных партий.
Люди держат в руках цветы, лампадки и украинские флаги. На лестнице собора святого Юра образовалась очередь из желающих попрощаться с Парубием.
В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания с политиком. Похоронят его на Лычаковском кладбище.
«Андрей Парубий был человеком очень легким. Он видел главные вещи и отсекал неважное. Он мог быть резким там, где целесообразно, но в частном общении он запомнился как человек очень внимательный, спокойный, с юмором, человек, который очень чувствовал время», — поделился воспоминаниями о политике его друг Остап Крывдык.
Напомним, Парубия убили 30 августа во Львове выстрелами из огнестрельного оружия. Преступление совершил мужчина, одетый как курьер службы доставки Glovo.
Уже вечером 31 августа стало известно, что в Хмельницкой области правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия.
Подозреваемым в убийстве Парубия оказался 52-летний львовянин. Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
В полиции не исключают, что к убийству Парубия может быть причастна Россия. Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов сообщил, что подозреваемый «имел определенные обстоятельства, из-за которых он совершил это убийство».