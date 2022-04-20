"С бандеровцами подлежат денацификации": Медведев заявил, что на иностранных добровольцев не распространяется Женевская конвенция

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на иностранных добровольцев, защищающих Украину, якобы не распространяется Женевская конвенция.
Медведев заявил, что иностранцев-защитников Украины нужно "денацифицировать прежде всего".
Свое заявление заместитель председателя российского Совбеза опубликовал в Сети 20 апреля.
"Для нас наемники – никакие не добровольцы. Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции. Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия-Неман", 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавших вместе с нами в Берлинской операции 1945 года, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся бок о бок с Красной армией в годы Великой Отечественной войны (Второй Мировой войны – ред.)", – говорится в сообщении Медведева.
"Поэтому иностранные наемники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе с наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется полностью ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", — добавил заместитель председателя Совбеза России.
Медведев также поделился своими выдумками о том, что иностранные легионеры прибыли в Украину, чтобы потом якобы захватить власть. Он также нафантазировал, что иностранцы в Украине могут "просто поставить на трон любых ставленников".
Кроме того, Медведев назвал иностранных добровольцев "профессиональными убийцами со сломанной психикой" со всякими "нацистскими примочками".
В то же время политик почему-то не упомянул о том, что Россия пыталась перебросить в Украину боевиков из Сирии, Ливии, Южной Осетии, наемников ППК "Вагнер" и "Хезболла".
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