«С Бандерой не вступить»: в Польше сделали резкое заявление о евроинтеграции Украины

Флаг Польши. / © gettyimages.com

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Польша заявила о возможных препятствиях на пути Украины в Европейский Союз из-за исторических споров.

Об этом высказался польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш в интервью Polsat News.

По его словам, Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, если Киев будет дальше чествовать память об УПА и ОУН.

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«Мы (в ЕС — Ред.) не должны размещать в пантеоне разрушающих европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

Ультиматум Польши о вступлении Украины в ЕС

В Польше на фоне обострения конфликта подняли вопросы исторической политики Украины в контексте ее евроинтеграции. Да, оппозиция начинает активно требовать от правительства остановить переговоры по стране в ЕС. По данным последних социологических опросов, почти 60% поляков выступают категорически против присоединения Украины к ЕС.

В то же время глава МИД Радослав Сикорский заявил, что споры с Польшей не помешают вступлению Украины в ЕС. По его словам, именно опыт примирения между бывшими врагами стал основой создания европейской интеграции после Второй мировой войны.

Дата публикации 19:57, 25.06.26 Количество просмотров 16 Миллиардные сделки на фоне громкого скандала: как в Польше проходит конференция по восстановлению Украины

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