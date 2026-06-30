- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
«С Бандерой не вступить»: в Польше сделали резкое заявление о евроинтеграции Украины
В Варшаве заявили, что Украина не вступит в ЕС при одном условии.
Польша заявила о возможных препятствиях на пути Украины в Европейский Союз из-за исторических споров.
Об этом высказался польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш в интервью Polsat News.
По его словам, Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, если Киев будет дальше чествовать память об УПА и ОУН.
«Мы (в ЕС — Ред.) не должны размещать в пантеоне разрушающих европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», — подчеркнул глава Минобороны Польши.
Ультиматум Польши о вступлении Украины в ЕС
В Польше на фоне обострения конфликта подняли вопросы исторической политики Украины в контексте ее евроинтеграции. Да, оппозиция начинает активно требовать от правительства остановить переговоры по стране в ЕС. По данным последних социологических опросов, почти 60% поляков выступают категорически против присоединения Украины к ЕС.
В то же время глава МИД Радослав Сикорский заявил, что споры с Польшей не помешают вступлению Украины в ЕС. По его словам, именно опыт примирения между бывшими врагами стал основой создания европейской интеграции после Второй мировой войны.