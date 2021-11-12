"С беспокойством следит за ухудшением ситуации": в ЕС прокомментировали перемещение российских войск вблизи украинской границы

Возможно возобновление наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в случае подтверждения, будет вызывать тревогу.
Европейский Союз с беспокойством следит за ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и действиями Российской Федерации вблизи украинской границы и на Крымском полуострове.
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, — пишет Укринформ.
Прошло более семи лет с момента начала актов агрессии России на востоке Украины и незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые продолжают представлять серьезную угрозу европейскому порядку безопасности. России вблизи границ Украины и на Крымском полуострове", — говорится в заявлении.
Также ЕС заявили, что в этом контексте сообщение о возможном возобновлении наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в случае подтверждения, будет вызывать тревогу.
"Мы продолжим следить за развитием событий в тесном диалоге с нашими единомышленниками. Хотим напомнить России о ее обязательствах по Венскому документу о прозрачности перемещения войск и о рекомендациях, высказанных государствами-участниками на совместном заседании Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности 14 апреля", – заявили в Евросоюзе.
Также ЕС выразили глубокую обеспокоенность по поводу присутствия российской военной техники и личного состава на суверенной территории Украины.
"СММ часто сообщает о российской военной технике в неподконтрольных правительству районах. Эти отчеты подчеркивают необходимость большей прозрачности относительно происходящего на неподконтрольных правительству Украины участках украинско-российской государственной границы", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее это издание со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes сообщило, что Кремль продолжает стягивать войска и технику на украинские границы. В частности, в Воронежскую область РФ прибыл, по меньшей мере, один батальон российских танков Т-80У.
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