"С беспокойством следит за ухудшением ситуации": в ЕС прокомментировали перемещение российских войск вблизи украинской границы

"С беспокойством следит за ухудшением ситуации": в ЕС прокомментировали перемещение российских войск вблизи украинской границы

Возможно возобновление наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в случае подтверждения, будет вызывать тревогу.

Европейский Союз с беспокойством следит за ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и действиями Российской Федерации вблизи украинской границы и на Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, — пишет Укринформ.

Прошло более семи лет с момента начала актов агрессии России на востоке Украины и незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые продолжают представлять серьезную угрозу европейскому порядку безопасности. России вблизи границ Украины и на Крымском полуострове", — говорится в заявлении.

Также читайте США предупреждают о возможном вторжении российских войск в Украину — Bloomberg

Также ЕС заявили, что в этом контексте сообщение о возможном возобновлении наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в случае подтверждения, будет вызывать тревогу.

"Мы продолжим следить за развитием событий в тесном диалоге с нашими единомышленниками. Хотим напомнить России о ее обязательствах по Венскому документу о прозрачности перемещения войск и о рекомендациях, высказанных государствами-участниками на совместном заседании Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности 14 апреля", – заявили в Евросоюзе.

Также ЕС выразили глубокую обеспокоенность по поводу присутствия российской военной техники и личного состава на суверенной территории Украины.

"СММ часто сообщает о российской военной технике в неподконтрольных правительству районах. Эти отчеты подчеркивают необходимость большей прозрачности относительно происходящего на неподконтрольных правительству Украины участках украинско-российской государственной границы", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее это издание со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes сообщило, что Кремль продолжает стягивать войска и технику на украинские границы. В частности, в Воронежскую область РФ прибыл, по меньшей мере, один батальон российских танков Т-80У.

Читайте также:

США не исключают нового полномасштабного вторжения России в Украину – госсекретарь Энтони Блинкен

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку