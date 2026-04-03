С Будановым ОП стал структурой, которая систематизирует проблемы, оценивает ресурсы и ищет решения, эксперт

Реклама

Политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий, подводя итоги первых трех месяцев работы эксначальника ГУР в новой роли, отмечает , что хаотичность в принятии решений постепенно уходит в прошлое.

Если на международной арене роль Буданова была ясна с первых дней, то внутри страны он продемонстрировал способность эффективного администратора.

«Сейчас уж точно можно сказать, что сплетни и интриги Буданова не интересуют. Офис Президента стал структурой, которая систематизирует проблемы, оценивает ресурсы и ищет решения. С приходом на должность Буданов не делал массовых кадровых перестановок, потому что зачем лишний раз расшатывать и так ослабленную «миндичгейтом» структуру», — объясняет Голобуцкий.

Реклама

По словам эксперта, вместо кадровых чисток был внедрен жесткий алгоритм: определение цели, оценка имеющихся ресурсов, выполнение и обязательная отчетность. Такой подход позволил интегрировать имеющихся специалистов в единый вектор результата. Однако эксперт предполагает, что те, кто не сможет адаптироваться к новой дисциплине, вскоре покинут должности.

Голобуцкий заключает, что за три месяца работа «кризисного менеджера в погонах» оправдала себя.

«Буданов от «стабилизации» кризисной ситуации постепенно наращивает обороты и направляет ОП к системному мышлению, оценке ресурсов и рисков, поиску новых возможностей, подчиняя все единственный результат — сохранить государство и победить. И неудивительно, что в таких условиях политический вес Буданова растет», — подытожил аналитик.