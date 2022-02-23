С дипучреждений России в Украине сняли российские флаги: фото

Это произошло после того, как на территории посольства и консульства РФ были замечены дым и огонь.

Со здания генерального консульства России во Львове сняли российский флаг, на входе еще висит табличка с надписью названия дипломатического учреждения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в среду, 23 февраля.

Заметим, что 22 февраля триколор еще висел на флагштоке консульства, и вчера там находились еще несколько работников учреждения.

В то же время российский флаг сняли и с крыши посольства РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве, сообщает УНИАН. Вероятно, триколор был снят работниками этого учреждения.

У здания стоят несколько полицейских автомобилей и представители подразделения по охране дипломатических учреждений.

УНИАН

В то же время, перед центральным входом в здание посольства до сих пор расположена установленная накануне активистами инсталляция в виде нескольких могильных крестов с табличками "русский оккупант" и надписью на английском языке "добро просим в ад".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники посольств и консульств РФ уже активно готовятся к эвакуации и заметают все следы. Жители Киева сняли на видео, как они курят документы в бочках.

В то же время утром 23 февраля возле консульства РФ во Львове горожане заметили огонь, вызвали спасателей. Но сотрудники консульства сказали пожарным, что никакого пожара нет, а они производят контролируемое сжигание, но чего именно – не уточнили.

Работники российского консульства жгли костры перед отъездом

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