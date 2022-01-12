С дискриминацией сельских и поселковых громад будет покончено — Анатолий Урбанский

Сельские и поселковые советы получат возможность заимствовать средства и предоставлять местные гарантии субъектам хозяйствования, говорится в законопроекте №6472, зарегистрированном в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает сайт партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

Как рассказал соавтор законопроекта, народный депутат (депутатская группа "Партия "За майбутнє") Анатолий Урбанский, согласно действующему законодательству, привлекать заимствования могут областные, городские советы, а сельские и поселковые лишены такого права. При этом из 1469 территориальных громад в Украине 1059 — именно сельские и поселковые, и после принятия закона 72% громад получат дополнительные финансовые возможности для развития.

"Законопроект совершенно точно отвечает целям и задачам реформы децентрализации. А лично для меня это в большей степени и вопрос восстановления справедливости. Согласно Бюджетному кодексу, городские советы могут осуществлять местные заимствования и предоставлять местные гарантии, однако для сельских и поселковых советов такая возможность не предусмотрена. Именно с этой несправедливостью и дискриминацией мы с коллегами и предлагаем покончить, позволив сельским и поселковым громадам использовать эти инструменты и осуществлять эффективное управление на своей территории", – отмечает Анатолий Урбанский.

По его словам, заимствования позволят сельским и поселковым громадам решать самые болезненные вопросы, на решение которых сегодня у них не хватает средств.

"В каждой громаде ситуация разная, соответственно разными будут и приоритеты. Общее лишь то, что эти проекты будут дорогостоящими, и без предоставленных нашим законопроектом инструментов реализовать их было бы почти нереально. Мне кажется, что наиболее распространенными практиками, скорее всего, будут замена аварийных водонапорных сетей, проекты в сфере обращения с мусором, а также инвестиционные проекты, которые могут в краткосрочной перспективе привести к серьезным изменениям в громаде, к экономии ресурсов или получению дополнительного дохода для громады", — подчеркнул Анатолий Урбанский.