С гантелями и тренажерами: Зеленский похвастался новым селфи

Президент ранее неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом в свободное время.
Президент Владимир Зеленский показал, как поддерживает физическую форму. Глава государства опубликовал фотографию во время утренней тренировки и пожелал всем доброго утра.
"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", — подписал фото в Instagram президент.
Отметим, что президент Владимир Зеленский раньше неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом в свободное время.
Напомним:
В первый день прошедшего лета он показал "блины" на завтрак. Глава государства опубликовал фотографию во время утренней тренировки в спортзале в майке и шортах, на которой видны накачанные мышцы рук.
Также Зеленский поддержал челлендж и отжался 30 раз в вышиванке.
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