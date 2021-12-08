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С гантелями и тренажерами: Зеленский похвастался новым селфи

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С гантелями и тренажерами: Зеленский похвастался новым селфи

Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент ранее неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом в свободное время.

Президент Владимир Зеленский показал, как поддерживает физическую форму. Глава государства опубликовал фотографию во время утренней тренировки и пожелал всем доброго утра.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", — подписал фото в Instagram президент.

Отметим, что президент Владимир Зеленский раньше неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом в свободное время.

Напомним:

В первый день прошедшего лета он показал "блины" на завтрак. Глава государства опубликовал фотографию во время утренней тренировки в спортзале в майке и шортах, на которой видны накачанные мышцы рук.

Также Зеленский поддержал челлендж и отжался 30 раз в вышиванке.

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