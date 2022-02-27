"С**и, вы за все ответите": спикер Верховной рады обратился к россиянам

"С**и, вы за все ответите": спикер Верховной рады обратился к россиянам

Спикер украинского парламента подчеркнул, что теперь все видят "гнилое нутро россиян".

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обратился к россиянам и подчеркнул, что их накажут за то, что они делают сейчас.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стефанчук назвал россиян "каинами" из-за убийств украинцев, разрушенных больниц и войны, которую они принесли в мирное государство. Спикер ВР подчеркнул, что оккупант будет отвечать за эти преступления.

"За полторанадцатилетний город-герой Киев. За русскоязычный Харьков. За маленький Змеиный остров. За пока невозвращенный Донбасс. За пока отжатый Крым. И потому я обращаюсь к тебе, россиянин, который пришел без приглашения на мою землю. Ты, мразь, будешь отвечать не только перед Богом. Твоя ответственность будет персональной, предметной и не такой растянутой во времени. Ты больше не спрячешься за спинами женщин и детей, как всегда привык это делать", — написал Стефанчук.

Глава ВР отметил, что "сегодня весь мир видит гнилое нутро россиян".

"Вы — изверги. Вы — отбросы. Вы — трусы. Вы — мерзавцы. Вы — нравственные чудовища. Вы — крысы с человеческим набором хромосом. То, что вы сделали — не сотрут века. Но время сотрет вас. И Путина. И Лукашенко И каждого, кто поднял руку на Украину и Великий Украинский Народ. Потому что Он живет! И всегда будет жить! Слава Украине! Слава Героям!", — подчеркнул Стефанчук.