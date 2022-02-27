"С**и, вы за все ответите": спикер Верховной рады обратился к россиянам

Спикер украинского парламента подчеркнул, что теперь все видят "гнилое нутро россиян".
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обратился к россиянам и подчеркнул, что их накажут за то, что они делают сейчас.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Стефанчук назвал россиян "каинами" из-за убийств украинцев, разрушенных больниц и войны, которую они принесли в мирное государство. Спикер ВР подчеркнул, что оккупант будет отвечать за эти преступления.
"За полторанадцатилетний город-герой Киев. За русскоязычный Харьков. За маленький Змеиный остров. За пока невозвращенный Донбасс. За пока отжатый Крым. И потому я обращаюсь к тебе, россиянин, который пришел без приглашения на мою землю. Ты, мразь, будешь отвечать не только перед Богом. Твоя ответственность будет персональной, предметной и не такой растянутой во времени. Ты больше не спрячешься за спинами женщин и детей, как всегда привык это делать", — написал Стефанчук.
Глава ВР отметил, что "сегодня весь мир видит гнилое нутро россиян".
"Вы — изверги. Вы — отбросы. Вы — трусы. Вы — мерзавцы. Вы — нравственные чудовища. Вы — крысы с человеческим набором хромосом. То, что вы сделали — не сотрут века. Но время сотрет вас. И Путина. И Лукашенко И каждого, кто поднял руку на Украину и Великий Украинский Народ. Потому что Он живет! И всегда будет жить! Слава Украине! Слава Героям!", — подчеркнул Стефанчук.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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