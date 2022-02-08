"С интересом ожидаем сигналы, которые Макрон привез от Путина" — Кулеба о визите президента Франции в Украину

Кулеба подчеркнул, что Украина не пересечет свои "красные линии".
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля приехал в Украину после визита в Москву, где встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Украинская сторона с интересом ожидает "сигналы, которые привез Макрон" от Путина, однако своих "красных линий" Киев не пересечет и никто не сможет заставить это сделать.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с главами МИД Чехии, Словакии и Австрии в Киеве.
Кулеба отметил, что сразу после этой пресс-конференции в Мариинском дворце у президента Украины начнется встреча с президентом Макроном. Там глава МИД также проведет переговоры со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.
"Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в частности, вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ожидаем дипломатического решения, но мы не пересечем своих "красных линий", и никто не сможет заставить нас их пересечь", — сказал Кулеба.
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским.
Как сообщалось, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Из опубликованных видео и фото было видно, что президенты сидели далеко друг от друга за длинным белым столом.
Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил, что нужно быть реалистичными, а потому, по его мнению, "односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".
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