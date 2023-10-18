С Ирана снято оружейное эмбарго в рамках резолюции ООН: что это значит

Со среды, 18 октября, с Ирана снято оружейное эмбарго в рамках резолюции Совета Безопасности ООН в части "ядерного соглашения" с Тегераном 2015 года.

С 18 октября, согласно резолюции СБ ООН от 20 июля 2015 года, прекращаются все ограничения, наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в Иран.

Это подтвердил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщают иранские СМИ.

В то же время Совет Европы подтвердил, что государства-члены Евросоюза продолжат сохранять санкции ООН, принятые ранее против Ирана в области вооружений и ракет.

В частности, Великобритания, вместе с Францией и Германией, ранее заявила, что сохранит санкции ООН против Ирана из-за несоблюдения его обязательств по ядерной сделке.

Эти санкции запрещают Ирану производить баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, а также покупать у Ирана беспилотники и ракеты или продавать их Ирану.

Напомним, россияне пытаются накопить ракетное вооружение для ударов по Украине. Большую угрозу будут нести для Украины именно иранские баллистические ракеты. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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