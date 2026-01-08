С каким обещанием европейцы могут подвести Украину: детали от The Telegraph

Бен Уоллес / © Getty Images

Реклама

«Коалиция желающих» вряд ли может обеспечить надежные гарантии безопасности Украине — предыдущий опыт не внушает оптимизма.

Об этом пишет бывший министр обороны Британии Бен Уоллес для издания The Telegraph.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии продемонстрировали свое единство в отклонении требований Владимира Путина по поводу территориальных уступок для окончания войны, которые Трамп почти повторил, однако этого недостаточно.

Реклама

«Германия уже дала понять, что сама не будет размещать войска в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что он вынесет вопрос о размещении войск на голосование в Бундестаге и то только после прекращения огня в Украине», — отмечает он.

Уоллес считает, что Великобритания могла бы предложить Украине помощь в виде «сил обеспечения».

«Мы могли бы сделать это на короткий период времени, но это произойдет за счет чего-то другого», — сказал он и добавил, что этим «чем-то другим», вероятно, станет британская боевая группа численностью около 500 военных, постоянно находящейся на ротационной базе в Эстонии после вторжения РФ в Украину в 2014 году.

В то же время, издание отметило, что даже одна боевая группа будет незначительным вкладом со стороны Великобритании, которая является одним из лидеров коалиции рядом с Францией.

Реклама

Напомним, «коалиция желающих» наработала гарантии безопасности, которые она должна предоставить Украине после окончания войны.

В частности, Европа и США обязуются поддерживать украинскую армию, которая в мирное время должна оставаться на уровне до 800 тысяч военных, чтобы защитить территорию Украины. Кроме того, в рамках «коалиции решительных» Европа при поддержке США планирует создать «многонациональные силы Украины» для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности в море, с возможными действиями на территории Украины. Также план гарантий безопасности предусматривает создание механизма контроля прекращения огня, мониторинг должен возглавить США. Речь идет о предупреждении атак, фиксации нарушений и реагировании на них.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.

В то же время, американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны Владимира Зеленского.

Реклама

В ответ Зеленский не исключил, что война может завершиться в 2026 году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

Справка: Статья 5 Североатлантического договора — ключевой принцип коллективной обороны НАТО: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. Это обязывает каждую страну-члена оказать помощь, включая применение вооруженной силы, если это будет считаться необходимым, для восстановления безопасности, хотя конкретные действия определяются каждым государством.