С какой целью РФ атакует Европу дронами: Ходжес шокировал настоящей целью Путина

Бен Ходжес / © ТСН.ua

Российские дроны над европейскими странами — инциденты, случающиеся все чаще — это еще не начало Третьей мировой, но серьезная опасность.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, военный эксперт Бен Годжес, передают Новости.LIVE.

Журналистка спросила, что он думает о залетающих в Европу российских дронах — это провокации, проверка ПВО, элемент запугивания и можно ли это считать первыми признаками Третьей мировой?

«Нет, это не начало Третьей мировой, если Европа наконец-то всерьез возьмется это останавливать», — подчеркнул он.

Ходжес предупредил, что РФ будет проводить такие провокации, пока не ощутит последствий. Пока она не испытывает никаких последствий. То же касается не только беспилотников, но и теневого флота, подводной инфраструктуры и всех «серых операций», отметил он.

По мнению Ходжеса, Россия делает такие провокации, чтобы отвлекать европейские страны и пугать население, чтобы они говорили: «Не поддерживайте Украину. Мы не хотим войны с Россией». Это главная цель Кремля.

«Во-вторых, чтобы проверять реакцию, изучать оборону Европы, логистику, базы, время реагирования. И это будет продолжаться, пока европейские лидеры не будут говорить со своим населением как со взрослыми: „Россия делает вот это. Это угроза, это война против нас“. Только тогда, надеюсь, до того, как произойдет реальная катастрофа в аэропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена или Брюсселя, они (европейцы — Ред.) начнут действовать и Кремль ощутит реальные последствия», — подытожил Бен Ходжес.

Напомним, что Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны ночью против 29 ноября из-за атаки РФ на Украину.

Ранее представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас объяснила, зачем российские дроны нарушают воздушное пространство европейских стран.