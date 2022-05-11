С каждым новым Мариуполем исчезает желание вести переговоры с Россией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание вести какие-либо переговоры с Россией исчезает с каждым городом, где фиксируются военные преступления оккупантов. Пока украинская сторона готова к переговорам.
Зеленский отметил, что также "исчезает возможность решения этого вопроса дипломатическим путем".
Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления перед студентами французского университета Sciences Po 11 мая, пишет The Guardian.
"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России исчезает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", – заявил президент Украины.
Он добавил, что государство готово к переговорам и сообщил, что хотел бы восстановить территориальную целостность Украины, прежде чем можно будет предусмотреть окончание войны.
"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", – резюмировал Зеленский.
Напомним, недавно президент заявлял, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией и причиной этому станет убийство пленных мирных жителей и военных.
После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 7 мая заявил, что переговоры между Украиной и Россией стоят на паузе.
Читайте также:
- "Агрессор должен получить наибольший ущерб от агрессии": Зеленский назвал три инструмента для завершения войны
- "Дилемма Путина была худшим страхом Кеннеди": CNN пишет, что президент России загнан в угол
- "Защититься можно только оружием и силой": в Минобороны рассказали, как Украина изменится после войны