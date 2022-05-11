С каждым новым Мариуполем исчезает желание вести переговоры с Россией – Зеленский

С каждым новым Мариуполем исчезает желание вести переговоры с Россией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание вести какие-либо переговоры с Россией исчезает с каждым городом, где фиксируются военные преступления оккупантов. Пока украинская сторона готова к переговорам.

Зеленский отметил, что также "исчезает возможность решения этого вопроса дипломатическим путем".

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления перед студентами французского университета Sciences Po 11 мая, пишет The Guardian.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России исчезает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", – заявил президент Украины.

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Он добавил, что государство готово к переговорам и сообщил, что хотел бы восстановить территориальную целостность Украины, прежде чем можно будет предусмотреть окончание войны.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", – резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно президент заявлял, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией и причиной этому станет убийство пленных мирных жителей и военных.

После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 7 мая заявил, что переговоры между Украиной и Россией стоят на паузе.

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