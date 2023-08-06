С "Конституцией России" можно не считаться: у Зеленского отреагировали на бред Пескова об оккупированных территориях

На утверждение спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия стремится контролировать "все территории, принадлежность которых определена Конституцией Российской Федерации", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал заявлением о юридической ничтожности документа под названием "Конституция России".

Об этом он написал в воскресенье, 6 августа, в соцсети.

Он подчеркнул, что никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", не существует. На самом деле это лишь временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия и которые будут освобождены.

"Замечу также, что "Конституция России" не имеет отношения к постоянным юридическим документам и ее содержание не может подлежать рассмотрению", — саркастически заметил Подоляк, намекая на постоянные изменения в Конституции РФ, которые вносятся из-за прихоти хозяина Кремля Владимира Путина.

Ранее в интервью американскому изданию The New York Times пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос журналиста, намерена ли Россия оккупировать другие территории в Украине, ответил: "Нет, мы просто хотим контролировать все те территории, которые сейчас в Конституции нашей страны числятся как наши".

Напомним, после псевдореферендумов в сентябре 2022 года Россия присвоила часть Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины и объявила их "новыми территориями" РФ вместе с аннексированным в 2014 году Крымом.

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