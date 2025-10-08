С Меркель или без: Портников оценил, мог ли Запад предотвратить войну России против Украины

Владимир Путин и Ангела Меркель / © Associated Press

Реклама

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель привлекла внимание, предположив, что отказ руководителей Польши и стран Балтии от диалога с президентом России Владимиром Путиным усилил его агрессивность. Но журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины была неизбежной.

Об этом он написал в колонке на сайте slawa.tv.

Портников прокомментировал заявление Меркель о том, что отказ лидеров Польши и балтийских стран от прямого диалога с Путиным якобы усилил его агрессивность и стал одной из причин нового вторжения России в Украину.

Реклама

Журналист согласился, что лидеры упомянутых стран действительно предупреждали своих западных коллег об агрессивности Кремля в то время, когда в Германии и Франции все еще питали иллюзии, что экономическое сотрудничество с Россией способно сдержать новую эскалацию.

«Но, может, стоило к этим предупреждениям прислушаться?» — заметил Портников.

По его словам, Польша, которая после Второй мировой войны оказалась под советским влиянием, а также бывшие республики СССР Литва, Латвия и Эстония значительно лучше понимали истинные намерения Путина. Его стратегической целью оставалось возвращение к условным «границам 1991 года» и восстановление того, что диктатор называл «настоящим русским государством».

Меркель противодействовала попыткам экс-советских республик вырваться из «политического холодильника» Кремля

«Кремль стремился удержать бывшие советские республики в своеобразном политическом холодильнике — не допустить их в союзы, которые обязывали бы защищать эти страны в случае российской агрессии. И именно во время пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии Берлин активно противодействовал попыткам бывших советских республик вырваться из этого „холодильника“, — говорится в колонке.

Реклама

Ярким примером стала позиция Германии на саммите НАТО в Бухаресте, когда Украина и Грузия не получили план действий по членству в Альянсе.

«Эта политика лишь подпитывала опасные иллюзии Путина: мол, когда наступит время — он просто „вернет“ Украину», — подчеркнул Портников.

«Конфликт становился неизбежным — с Меркель или без нее»

Переломным моментом стало решение о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Даже Меркель тогда не считала, что этот документ может «разозлить» Путина. Она, как и президент США Дональд Трамп позже, стремилась снять «тревоги» Кремля в сфере безопасности. Однако российский лидер воспринял соглашение как попытку Украины вырваться из-под контроля Москвы.

«Если Россия не признавала Украину или любую другую бывшую республику действительно суверенным государством, а Запад видел ее именно как суверенную страну, конфликт становился неизбежным — с Меркель или без нее. И главным залогом конфликта становилась именно неготовность к реальной войне», — отмечается в материале.

Реклама

По мнению Портникова, эту неготовность Запад демонстрирует и сегодня, тогда как в Украине, несмотря на аннексию Крыма, еще долго существовали опасные иллюзии, которые лишь усилились после избрания Владимира Зеленского президентом.

По словам журналиста, саммит «нормандской четверки» в Париже, где Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и Зеленский пытались договориться с Путиным, был попыткой вести прямой диалог с диктатором, от которого предостерегали поляки и балты.

«И если желание Зеленского общаться с Путиным можно было объяснить его политической неопытностью и непониманием контекста ситуации, так что же происходило с опытной Меркель? Теперь мы понимаем: она также не осознавала целей Путина«, — говорится в колонке.

Поддержка Меркель «Северного потока»

Важной составляющей политики Меркель журналист назвал также поддержку энергетических проектов Кремля, прежде всего строительства «Северного потока». Канцлер, вероятно, считала, что экономическая взаимозависимость уменьшит риски агрессии, потому что Путин не рискнет потерять прибыли «Газпрома». Однако для Кремля этот газопровод стал инструментом войны — способом обеспечить энергоснабжение на случай нападения на Украину и получить рычаг давления на Европу.

Реклама

«Фактически, когда строительство «Северного потока-2» завершили — и Меркель лично ездила в Вашингтон убеждать Джо Байдена не вводить санкций против проекта — началась большая война. И этот факт должен был бы стать болезненным напоминанием тем, кто игнорировал предупреждения о связи между энергетической зависимостью Европы и агрессией России. Однако даже спустя более десяти лет после начала российско-украинского конфликта Меркель, похоже, так и не переосмыслила собственную роль и собственные возможности», — подчеркнул Портников.

Как можно было сдержать Путина?

Суть в том, что Путина можно было сдержать не диалогом и попытками «умиротворения», а реальным усилением обороны. По словам журналиста, это еще раз доказывает: даже политики Запада, которых считали символами «реализма», на самом деле не поняли сути путинского проекта.

«Если они не поняли, что для Путина война — это способ сохранения империи, то что уж говорить о западных гражданах, далеких от понимания, почему Кремль готов воевать со всей Европой ради своего фантомного прошлого», — подытожил автор.

Напомним, накануне в интервью Меркель заявила, что пандемия коронавируса частично способствовала радикализации России, поскольку отсутствие личных встреч с Путиным помешало компромиссам. Она также возложила ответственность за ухудшение отношений ЕС-РФ на Польшу и страны Балтии, которые заблокировали инициативу по новому диалогу с Путиным в 2021 году.