"С Москвой иметь дело легче, чем с Киевом": Трамп выступил с незапланированной речью

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, неожиданно выступил в прямом эфире с речью, в которой пожаловался, что ему все труднее иметь дело с Украиной.

Об этом сообщает Sky News.

"Украина должна взяться в руки и выполнить работу. Они [россияне — ред.] бомят Украину, как проклятую... Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о войне.

По его словам, у России есть "все козыри" и, несмотря на ее позицию, "возможно, легче будет иметь дело с Москвой", чем с Киевом.

Напомним, Путин готов согласиться на перемирие в Украине с определенными условиями. В Кремле хотят получить четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения.

Читайте также: