"С мрачными нотками: Туск о том, как на саммите в Лондоне говорили о споре Зеленского и Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал встречу в Лондоне "исторической" и сказал, что она прошла во время "большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины".

Об этом он сказал после Лондонского саммита в поддержку Украины, передает The Guardian.

"Европа проснулась. ЕС, Украина, Британия, Норвегия, Турция — все единодушно заявляют о поддержке Украины, важности тесного трансатлантического сотрудничества и усилении восточной границы ЕС", — отметил он.

Туск подчеркнул, что "несомненно известно, кто является агрессором, а кто пострадавшим и кто перенимает Европу на свою сторону". Польский премьер призвал Европу брать на себя больше ответственности за военное и оборонное финансирование.

Туск также отверг какие-либо предположения о длительном разрыве между Европой и США, настаивая на том, что "мы не можем этого допустить".

"К счастью, все без каких-либо исключений и независимо от любых эмоций, которые мы можем испытывать, хотим, чтобы наши трансатлантические отношения между ЕС и США были как можно более крепкими", — сказал он.

Говоря о саммите Европейского совета на следующей неделе, премьер Польши сказал, что смотрит на него с "осторожным оптимизмом", поскольку он "пошлет очень четкий импульс, который покажет Путину и России, что никто здесь, на западе, не намерен подвергаться его шантажу и агрессии".

Туск также говорил о необходимости предложить формат для Европы, Турции и Канады, чтобы составить "конкретный план переговоров" с Россией.

"Мы все сейчас чувствуем, что ни у кого нет плана на этот счет, и это ощущение хаоса, временного подхода… иногда вызывает эмоции, как мы видели во время того непристойного зрелища в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все хотели бы избежать", – сказал он.

Премьер Польши добавил, что лидерам необходимо "спокойно предложить системную общую позицию" для формирования предстоящих переговоров от имени стран-союзников. Он также отметил, что надеется, что единство присутствующих произведет впечатление на президента США Трампа и поможет ему более благосклонно отнестись к некоторым запросам Украины.

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Туск также рассказал, что многие лидеры говорили о своих впечатлениях от встречи Зеленского с Трампом, с некоторыми "мрачными нотками", но все настаивали на необходимости единства.

Он также отметил, что лидеры не обсуждали гарантии безопасности для Украины, и в очередной раз предупредил, что любая подобная декларация должна носить строгий обязательный характер, чтобы не создавать "ложную иллюзию безопасности".

В заключение Туск подчеркнул, что Польша не намерена вводить войска в Украину.

Ранее британский премьер Стармер сделал заявление о прекращении войны в Украине после саммита в Лондоне.

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