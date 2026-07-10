С Patriot для Украины не все так просто: WELT назвал главную проблему

Patriot / © Украинский милитарный портал

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Предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot может стать важным шагом, однако решить проблему дефицита перехватчиков не удастся.

Об этом пишет WELT.

В ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить Украине самостоятельно производить ракеты для Patriot.

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Однако оборонные эксперты предупреждают, что наладка такого производства значительно сложнее, чем может казаться.

По оценке ракетного аналитика Маркуса Шиллера Украине может потребоваться от одного до двух лет, прежде чем первые ракеты будут готовы к использованию.

Он предполагает, что украинские предприятия могли бы производить отдельные компоненты, в частности двигатели, тогда как сложная электроника и дальше поступала бы из США.

Почему производство может затянуться

В мире есть лишь несколько площадок, где Patriot производится по американской лицензии.

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В Японии запуск такого производства в свое время занял около пяти лет. В Германии первый европейский завод начали строить в 2024 году, а первые поставки запланированы только на 2027 год.

Для запуска производства необходимо:

согласовать передачу технологий из США;

создать специализированный завод;

импортировать секретное оборудование;

сертифицировать поставщиков;

наладить производственные линии.

Даже при наличии политической воли этот процесс может занять не менее года.

Неизвестно, какие именно ракеты позволят производить

Еще один ключевой вопрос — какую именно версию Patriot Украина сможет производить.

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Речь идет либо о ракетах PAC-2, имеющих осколочную боевую часть, либо о более современных PAC-3, уничтожающих цель прямым попаданием.

Именно PAC-3 оптимизированы для перехвата баллистических ракет и уже использовались Украиной против Искандеров и Кинжалов.

В то же время, производитель PAC-3, компания Lockheed Martin, ранее не поддерживал полноценное производство этих ракет в Европе. Потому пока неясно, получит ли Украина разрешение именно на эту модификацию.

Почему это не решит проблему сразу

Украина в значительной степени зависит от ракет иностранного производства, в то время как мировые объемы выпуска Patriot остаются ограниченными.

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По словам Владимира Зеленского, в мире производят около 60–65 таких ракет в месяц, чего недостаточно для нужд Украины.

Собственное производство могло бы сократить цепи поставок, ускорить ремонт и снизить зависимость от союзников.

Однако эксперты отмечают, что даже после получения лицензии производство Patriot не сможет быстро закрыть дефицит перехватчиков. Поэтому Украине и дальше нужны готовые ракеты уже сейчас.

Украина будет производить ракеты для Patriot: что известно

Напомним, Украина приблизилась к возможности производить ракеты-перехватчики для систем Patriot после заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить соответствующую лицензию.

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В то же время, аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства может занять длительное время. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь — более современные PAC-3 или более простые PAC-2.

По оценке ISW, даже после получения лицензии на наладку производства и выпуск первых ракет Украине может потребоваться минимум год-полтора.

Аналитики предупреждают, что Россия может использовать этот промежуток для усиления ударов баллистическими ракетами, ведь Украина испытывает уже дефицит перехватчиков Patriot.

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