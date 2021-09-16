С помощью "Северного потока-2 "Россия навязывает свои правила игры для всей Европы

Поставки газа в страны ЕС Кремль использует как инструмент агрессивной внешней политики.

В Российской Федерации предусмотрено, что топливно-энергетический сектор должен быть инструментом внутренней и внешней политики. В течение последних 30 лет он стал мощнее и агрессивнее.

Такое мнение высказал 16 сентября в ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Северный поток-2" — это один из тех шагов, которые предпринимает РФ, чтобы навязать свои правила игры не только для Украины, но и для всей Европы. Относительно Украины российский газовый монополист занял жесткую позицию по уменьшению объемов транзита.

По данным "Оператора ГТС Украины", в начале этого года "Газпром" снизил транзит через Украину почти на 33%: с 180 млн/сутки до 124 млн/сутки. А с сентября транзит дополнительно уменьшили до 109 млн/сутки. Это как раз соответствует тому контракту, который сейчас есть — 40 млрд кубометров газа в месяц.

"Сначала был "Ямал", затем "Северный поток-1", затем "Турецкий поток" - и уже фактически с того транзита, что у нас был, 140 млрд и 110 млрд, у нас осталось только 40 млрд", — сообщил Сергей Макогон.

Отказ использовать украинскую газотранспортную систему в то время, когда находились на ремонте другие газопроводы, по его мнению, указывает на то, что Кремль использует транзит газа как шантаж.

"Мы каждый день предлагаем наши дополнительные мощности в объеме, сопоставимом с мощностями "Северного потока-2". Мы говорим: "У нас есть эти мощности. Приходите к нам, покупайте — мы готовы осуществлять транзит дополнительных объемов газа". Поэтому мне читать заявления господина Пескова о том, что если будет "Северный поток-2", будет поставка газа... Мы понимаем, что это шантаж ", — утверждает Сергей Макогон.

По его словам, Россия ставит Европу перед очень сложным выбором: цена на газ или европейские ценности.

"Газпром" снизил транзит через Украину почти на 33%", - Сергей Макогон

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку