"С православием работают по "заветам Ильича": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Российские "СМИ" продолжают распространять всевозможные фейки и манипуляции.
Центр противодействия дезинформации сообщает, что российские кафиры распространяют пропаганду и другие манипулятивные информационные сообщения.
- Дезинформацию
Комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, вицеспикер Госдумы РФ Галина Кузнецова заявила, что «с православием работают по «заветам Ильича»: «…необходимо поскорее покончить с попами и религией… Попов следует арестовывать… и расстреливать не».
- Фейк
Представитель МО РФ И. Конашенков сообщил, что «украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС», однако такая информация не соответствует действительности.
- Манипуляцию
Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что «после прихода ВСУ из Херсона хотят уехать даже «ждуны», потому что в городе страшная атмосфера гуманитарной катастрофы… обычные люди, которые не решились покинуть родной дом, не только подвергаются репрессиям со стороны ВСУ, но и в любом случае. какой момент могут умереть от голода и холода».
Напомним, что 22 ноября 2022 года СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Собственно, силовики проводили мероприятия по недопущению использования лавры как ячейки "русского мира" и защиты украинцев от провокаций и террористических актов российских спецслужб.
Дело в том, что в таких местах могут скрываться люди с поддельными документами. Также проверялось помещение на наличие возможных взрывчатых веществ.
Читайте также:
- Газманов опозорился с поездкой в Херсон: в соцсетях высмеяли поклонника Путина
- Когда придет абсолютный конец войны в Украине: прогноз бывшего главы правительства РФ
- Как "глубинный народ" в России отреагировал на отступление из Херсона: военный эксперт рассказал