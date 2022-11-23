"С православием работают по "заветам Ильича": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации сообщает, что российские кафиры распространяют пропаганду и другие манипулятивные информационные сообщения.

Дезинформацию

Комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, вицеспикер Госдумы РФ Галина Кузнецова заявила, что «с православием работают по «заветам Ильича»: «…необходимо поскорее покончить с попами и религией… Попов следует арестовывать… и расстреливать не».

Фейк

Представитель МО РФ И. Конашенков сообщил, что «украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС», однако такая информация не соответствует действительности.

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Манипуляцию

Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что «после прихода ВСУ из Херсона хотят уехать даже «ждуны», потому что в городе страшная атмосфера гуманитарной катастрофы… обычные люди, которые не решились покинуть родной дом, не только подвергаются репрессиям со стороны ВСУ, но и в любом случае. какой момент могут умереть от голода и холода».

Напомним, что 22 ноября 2022 года СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Собственно, силовики проводили мероприятия по недопущению использования лавры как ячейки "русского мира" и защиты украинцев от провокаций и террористических актов российских спецслужб.

Дело в том, что в таких местах могут скрываться люди с поддельными документами. Также проверялось помещение на наличие возможных взрывчатых веществ.

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