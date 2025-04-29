"С Путиным дело иметь легче, чем с Зеленским": Трамп дал новое интервью

Дональд Трамп прокомментировал встречу в Овальном кабинете / © ТСН

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С главой Кремля Владимиром Путиным легче иметь дело, чем с главой Украины Владимиром Зеленским, считает американский президент Дональд Трамп.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью журналисту, политическому комментатору Глену Бэку.

Трамп повторил свои обвинения в адрес Владимира Зеленского, который якобы не хочет уступать «не имея козырей на руках».

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«Россия имеет много солдат и большую армию. Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о безопасности после войны Он просит больше и больше», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что именно из-за его усилий Путин якобы уже готов заключить мирное соглашение.

«Путин не делал это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

Между тем эксперт оценил, сможет ли вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа пройти голосование в Конгрессе.

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