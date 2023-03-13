"С Путиным все кончено": Кулеба призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО и ЕС

Глава МИД призвал не обращать внимание на российские заявления и угрозы.

Членство Украины в НАТО и ЕС станет лучшей гарантией безопасности на европейском континенте, отвечающей интересам Запада.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Украина-Оксфорд 2023 года "Европейские горизонты для Украины".

Он отметил, что вступление Украины в НАТО не должно выглядеть как благотворительность или откуп.

"Оно представляет прагматический интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности. Зато дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой", — сказал он.

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Он отметил, что если западные страны будут в дальнейшем медлить с приемом Украины в НАТО и ЕС, то это побуждает Россию проводить новые агрессии против Украины. Также он призвал не оглядываться на то, что говорят в Москве.

"С Путиным все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим его при прочной и своевременной поддержке партнеров", — добавил глава МИД.

Напомним, ранее геополитический аналитик Кшиштоф Войчал заявил, что после поражения в Украине диктатор РФ Владимир Путин может избрать следующей мишенью Молдову.

Ранее мы информировали, что в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны. Путин надеется, что время сыграет ему на руку, и западные партнеры Украины устанут помогать Киеву.

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