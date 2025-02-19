"С Россией говорили как с жертвой, это что-то новое": Зеленский о встрече в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, что во время встречи в Саудовской Аравии, где встречались представители американских и российских властей, с РФ говорили – как с жертвой.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 19 февраля.

"Все это точно положительно на Украину не влияет. В то же время влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Думаю, Путин и русские очень радуются, потому что обсуждаются вопросы с ними... вчера уже были сигналы... — "как с жертвой".. Это что-то новое", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что не стремится критиковать официальных представителей Соединенных Штатов Америки," но глобальный бизнес всегда говорил, что это конфликт. Глава государства отмечает, что происходит "смягчение политики" в отношении РФ.

Напомним, 18 февраля состоялась встреча РФ и США в Саудовской Аравии. Аналитики ISW оценили, пойдет ли Кремль на уступки после переговоров в Эр-Рияде.

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