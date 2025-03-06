С сайта Белого дома исчезла страница о соглашении по безопасности США и Украины: куда она делась

Как оказалось, страница доступна в архиве сайта Белого дома.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что с сайта Белого дома удалили страницу, посвященную 10-летней с безопасностью соглашением между США и Украиной. Однако, как оказалось, страница доступна в архиве сайта Белого дома.

Документ, подписанный в июне 2024 года, находится в разделе "подписанные документы за 2024 год" на сайте Белого дома.

Поскольку сайт Белого дома не является юридическим хранилищем международных договоров, а с приходом новой администрации он был перезапущен, документ был перенесен в архив.

Пока нет официальных заявлений от Дональда Трампа или его окружения об отмене соглашения.

Напомним, во вторник, 4 марта, стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.