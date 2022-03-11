С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС - Кулеба

Министр подчеркнул, что теперь точно Украина будет членом Европейского союза.

Процесс вступления Украины в Европейский Союз начался.

Об этом во время телемарафона сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы ожидали, что сегодня ночью во время этого саммита будет написано, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС берем заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрим. Это — был бы четкий, однозначный сигнал лидеров. Я подчеркиваю, что сегодня был неформальный саммит Это не решение Европейского союза, это место, где устанавливается определенная политическая амбиция, мы бы хотели, чтобы это было более амбициозным, но надо все оценивать в контексте, если сравнивать наши ожидания вчера или сегодня, то мы хотели большего. Но то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад, то это революция, которая в интересах Украины и запускает процесс нашего членства в ЕС", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что теперь точно Украина будет членом Европейского союза.

"То есть если резолюция Европарламента — это была идея, озвученная в политическом пространстве, то теперь нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС. Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно. Здесь есть нюансы. Теперь вопросы только у временных рамках. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь — это вопрос времени. Мы будем работать над тем, чтобы это стало как можно быстрее. Но это не произойдет через день или неделю", — подчеркнул глава МИД.

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