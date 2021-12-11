"С таким еб**ом я один": замминистра МВД устроил скандал на блокпосту, Монастырский отреагировал

"С таким еб**ом я один": замминистра МВД устроил скандал на блокпосту, Монастырский отреагировал

Замминистра пригрозил полицейскому, потому что тот его не узнал.

Замминистра МВД Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в ООС. Он обвинял стражей порядка в том, что "он уже три года работает в МВД, а они до сих пор его не знают". Поэтому глава МВД Денис Монастырский хочет отстранить Гогилашвили.

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Об этом Денис Монастырский написал в Facebook.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства я буду предлагать правительству отстранить Александр Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление Кабинету министров Украины", — написал Монастырский.

Что произошло на блокпосту в ООС

В Сети опубликовали видео, как на блокпосту в ООС замминистра, которого полицейские попросили показать документы, устраивал разборки.

Между Гогилашвили и правоохранителем состоялся такой диалог:

Александр Гогилашвили: "Вы приходите в отделение? Фотографии замминистра у вас висят или нет? Единственный замминистра вот с таким еб**ом, как у меня, — он один всего. Я уже три года замминистра. И грустно, что ты не знаешь.

Правоохранитель: "Теперь знаю".

Александр Гогилашвили: "Ну конечно! А теперь и я тебя знаю, друг. И тебе это приятно не будет".

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