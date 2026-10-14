Ющенко написал письмо Трампу из-за его соглашения с Путиным: что известно

Ющенко написал открытое письмо Трампу — подробности

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Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором раскритиковал возможные уступки России и торговлю российским дизельным топливом. Он также напомнил американскому лидеру об обязательствах США перед Украиной.

В своем обращении Ющенко подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам, в частности по Киеву, Запорожью, Одессе, Днепру и Харьковской области.

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«Стоило вам только заговорить о возможности каких-то „уступок“ или договоренностей с Путиным, как Кремль сразу же „поблагодарил“ за это очередными кровавыми ударами по нашим семьям», — отметил Ющенко.

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Он также выразил возмущение призывами к Украине «остановиться» и решениями, разрешающими торговлю российским дизельным топливом. Ющенко убежден, что такие действия способствуют финансированию российской военной машины.

«И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине „остановиться“, наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни — значит подпитывать его военную машину», — подчеркнул Ющенко.

Кроме того, он напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, который США подписали вместе с другими государствами после отказа Украины от ядерного оружия. По мнению Ющенко, Вашингтон не должен забывать о взятых тогда обязательствах.

«Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!», — говорится в письме.

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Ющенко также обратился к истории самих Соединённых Штатов. Он напомнил, что в 1930-х годах Вашингтон продолжал торговать нефтью с Японией, надеясь таким образом сохранить стабильность. По словам экс-президента, такая политика не предотвратила нападение на Перл-Харбор, когда японская авиация атаковала американский флот.

Кроме того, Ющенко вспомнил об украинцах, участвовавших во Второй мировой войне. В частности, сержанта Михаила Стренка, уроженца Лемковщины, который был среди американских военных, поднявших флаг США над островом Иводзима. Он погиб во время войны.

Еще одним примером стал уроженец Черкасской области Александр Сильвашко. Как отметил Ющенко, 25 апреля 1945 года во время встречи американских и советских войск на Эльбе именно он обнял американского лейтенанта Уильяма Робертсона на разрушенном мосту в Торгау.

В конце письма Ющенко подчеркнул, что украинцев «невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться».

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«Украинская идентичность — это непокорность. Мы — народ с глубокими корнями, привязанный к своей земле любовью, трудом и духом свободы. Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим свою Землю. Это наш дом, данный нам Богом под этим высоким солнцем. Мы здесь были, мы есть и мы всегда будем! Нас невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться, потому что в наших жилах течет кровь свободных людей. С тиранами не договариваются — их останавливают», — добавил третий президент.

Дизельное соглашение Трампа с Путиным — что известно

Противоречия между Украиной и США по поводу российской нефтяной отрасли возникли ещё в сентябре. По сообщениям СМИ, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского отказаться от ударов по НПЗ страны-агрессора. Речь шла об объектах, обеспечивающих России доходы от нефтяного экспорта. Несмотря на позицию Вашингтона, Киев продолжил наносить удары, направленные на ослабление российской военной экономики.

Ситуация резко обострилась 9 октября. Трамп сообщил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и международный рынки. В Украине такое заявление встретили с возмущением. Зеленский назвал это решение несправедливым.

Уже 13 октября СМИ сообщили о новом этапе давления со стороны США. По их информации, Вашингтон угрожает ограничить военную помощь, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. Среди возможных последствий — блокировка продаж американского вооружения через европейских партнеров и прекращение передачи разведданных.

Киев, в свою очередь, предложил взаимное прекращение атак: Украина готова отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на прекращение российских обстрелов украинских электростанций. Однако, по сообщениям СМИ, США настаивают на том, чтобы первой пошла на уступки именно Украина.

На фоне споров об ударах по энергетическим объектам Дональд Трамп 11 октября заявил о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией. Американский президент утверждал, что Киев и Москва уже дали согласие на прекращение таких атак.

Однако, как сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, украинская сторона на тот момент ничего не знала об объявленной договоренности. Владимир Зеленский впервые услышал о таком «перемирии» из заявления Трампа. В то же время президент Украины подтвердил готовность Киева соблюдать соответствующий режим, если Россия действительно согласится на него.

В Москве, напротив, отвергли возможность такого прекращения ударов. Представители Кремля заявили, что не намерены давать Украине «передышку» и будут продолжать добиваться своих целей.

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