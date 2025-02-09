"С точки зрения переговоров Трамп ведет себя мастерски" – Климкин

По его мнению, такая стратегия заставляет нервничать и Украину, и европейских партнеров, ведь оставляет их в состоянии неопределенности.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Дональд Трамп сознательно не раскрывает ключевые параметры переговоров по Украине, чтобы не ограничивать себя и сохранять гибкость в будущих договоренностях.

В эфире Эспрессо дипломат отметил, что консультации ведутся непублично, а сам Трамп ведет себя мастерски, избегая конкретики. Такой подход позволяет ему маневрировать, когда придет время для принятия решений.

"С точки зрения переговоров и как они должны вестись, Трамп ведет себя не просто рационально, а, как я считаю, мастерски. Он себя не ограничивает.Консультации ведутся непублично, конфиденциально.И когда до чего дойдет, ему нужно будет там где-то дожимать, где-то там что-то сдавать, он не будет зажат своими заявлениями. И вообще американцы очень четко согласовывают месседжи, что, как и когда они действительно говорят", – объяснил Климкин.

По его мнению, такая стратегия заставляет нервничает и Украину, и европейских партнеров, ведь оставляет их в состоянии неопределенности.

Дипломат также отметил, что цифры, озвученные Трампом, не всегда соответствуют реальности, но они работают на его избирателей и формируют определенную логику его решений.

"Когда Трамп называет какие-то цифры, это не означает, что эти цифры каким-то образом абсолютно соответствуют реальности. Но они хорошо действуют на тех, кто поддерживает Трампа, и не только на поддерживающих, объясняют логику. А если они объясняют логику — почему бы и нет?", — объяснил Климкин.

Он подчеркнул, что Трамп не раскрывает деталей предстоящих переговоров, ведь они будут обсуждаться в закрытом формате.

"В этом смысле у него есть бизнес-логика переговоров. И он неплохой переговорщик. Вопрос только – как он построит эти переговоры. И они для него абсолютно критичны", – подытожил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.