С трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие: медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в клинику

С трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие: медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в клинику

Саакашвили пока не требуется реанимация, но у него резко повысилось давление.

Группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария обнародовала информацию по медицинскому осмотру 16 ноября бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремной больнице.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Состояние здоровья Михеила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение" - заявил врач Георгий Григолия.

По его словам, Саакашвили пока не требуется реанимация.

"Так как Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", - сказал Григолия.

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Вечером одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной больнице, заявила, что его состояние крайне тяжелое.

"У Михеила Саакашвили сегодня резко повысилось давление. Он с трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие, стоя на ногах", - сказала Херхеулидзе.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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