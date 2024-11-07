С Венгрией до сих пор нет важного двустороннего соглашения: Зеленский объяснил почему

Украина не сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией без пункта НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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"Для нас важна чистота в договоренностях. Есть вопросы относительно меньшинств, и, я считаю, мы много всего сделали. Есть выводы Европейской комиссии, что к нам замечаний по этому вопросу нет. Мы уважаем венгерское меньшинство в Украине. Но двусторонний документ содержит не только то, чего хочет одна сторона, содержит то, что важно для безопасности, для настоящего и будущего обеих сторон", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важна поддержка Венгрией Украины в ЕС и НАТО.

"В документе нет сегодня поддержки со стороны Венгрии в НАТО. И поскольку этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", – говорит глава государства.

Зеленский заверил, что Украина заинтересована в дружеских отношениях с Венгрией.

"Украина приветствует, что в Европейском Союзе есть такая прекрасная страна, как Венгрия, что вы в НАТО, что вы пережили давление Советского Союза исторически. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом вопросе украинском в венгерской стороне есть вопросы, то я считаю, что это неправильно. Двухстороннее соглашение — это об уважении. И о том, видишь ли ты меня на равных", – сказал президент.

Напомним, что Украина подписала уже до 30 таких двусторонних соглашений безопасности с разными странами.

7 ноября президент Зеленский прибыл в Венгрию впервые за время полномасштабной войны.

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