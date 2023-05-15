"С возвращением": Сунак опубликовал теплое фото встречи с Зеленским в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая прибыл с визитом в Великобританию.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая опубликовал трогательное фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.
Об этом он написал в Twitter.
Welcome back, @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Владимир Зеленский также опубликовал фото встречи с Риши Сунаком.
"Рад вновь встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании. Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.
Читайте также: