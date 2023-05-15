"С возвращением": Сунак опубликовал теплое фото встречи с Зеленским в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая прибыл с визитом в Великобританию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая опубликовал трогательное фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Об этом он написал в Twitter.

Владимир Зеленский также опубликовал фото встречи с Риши Сунаком.

Встреча Риши Сунака и Владимира Зеленского в Лондоне. / Фото: Владимир Зеленский

"Рад вновь встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании. Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.

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