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"С ядерным оружием не бывает победителей": в ООН среагировали на угрозы Путина

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"С ядерным оружием не бывает победителей": в ООН среагировали на угрозы Путина

Associated Press

Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и понижение риска, заявили в организации.

Заместитель генсека ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу напомнил российским властям, что с ядерным оружием не бывает победителей, а только жертвы.

Об этом Накамицу написал в Сети.

"Повышение Российской Федерацией уровня ядерной боеготовности только увеличивает риск катастрофического просчета. С ядерным оружием не бывает победителей. Только жертвы. Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и снижение риска", – говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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