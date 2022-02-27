"С ядерным оружием не бывает победителей": в ООН среагировали на угрозы Путина

Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и понижение риска, заявили в организации.
Заместитель генсека ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу напомнил российским властям, что с ядерным оружием не бывает победителей, а только жертвы.
Об этом Накамицу написал в Сети.
"Повышение Российской Федерацией уровня ядерной боеготовности только увеличивает риск катастрофического просчета. С ядерным оружием не бывает победителей. Только жертвы. Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и снижение риска", – говорится в сообщении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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