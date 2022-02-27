"С ядерным оружием не бывает победителей": в ООН среагировали на угрозы Путина

"С ядерным оружием не бывает победителей": в ООН среагировали на угрозы Путина

Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и понижение риска, заявили в организации.

Заместитель генсека ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу напомнил российским властям, что с ядерным оружием не бывает победителей, а только жертвы.

Об этом Накамицу написал в Сети.

"Повышение Российской Федерацией уровня ядерной боеготовности только увеличивает риск катастрофического просчета. С ядерным оружием не бывает победителей. Только жертвы. Ради нашей безопасности срочно необходимы сдержанность, деэскалация и снижение риска", – говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".