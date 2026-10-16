Радослав Сикорский / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки с января прошлого года (2025) не выделили «ни одного цента» на финансирование Вооруженных Сил Украины и поддержку украинского государства.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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По его словам, «сейчас все основное финансовое бремя обеспечения и обороны Украины лежит на странах Европы».

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Сикорский подчеркнул, что именно европейские страны в настоящее время удерживают украинскую государственность и финансируют ее оборону: «Мы делаем это, Европа».

Поскольку именно Европа несет финансовые расходы, а боевые действия продолжаются на европейском континенте, Сикорский считает, что европейские партнеры (в частности, Польша) должны непосредственно участвовать в консультациях по условиям завершения войны.

«Тот, кто платит, должен иметь влияние на решение», — добавил он.

Оружие для Украины — что известно

Отметим, в 2026 году Украина получала от партнеров втрое меньше ракет для ПВО по сравнению с прошлыми годами. Поставки с мая стали нерегулярными. Несмотря на сложную ситуацию, европейские страны ищут альтернативные пути решения проблемы и планируют профинансировать закупку дополнительных ракет для Украины через программу PURL до начала зимы.

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Телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Украине полностью иссяк запас ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot, который применяют для перехвата российских баллистических ракет.

CNN отмечает, что ракеты для систем ПВО Patriot в Украине закончились в сложный период — на фоне обострения публичного конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Эти ракеты очень дорогие, а их запасы в мире ограничены.

Владимир Зеленский с начала 2026 года неоднократно отмечал нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot и призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

Накануне стало известно, что Вашингтон временно прекратил продажи боеприпасов своим союзникам, чтобы пополнить свои военные запасы.

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