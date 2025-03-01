"С Зеленским покончено": Bloomberg предположил, что Трамп усилит давление на Украину

Не исключено, пишет издание, что отношения между странами ухудшатся.

В администрации президента США Дональда Трампа могут усилить давление на Украину для заключения мирного соглашения и будут избегать прямых контактов с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"С Зеленским покончено", — сказал собеседник издания.

Один из советников администрации Трампа сказал, что "слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от нее отказаться".

Тем временем европейские чиновники сейчас размышляют, как реагировать, если Трамп попытается заставить Украину заключить мирное соглашение, выгодное для России.

Отмечается, что они все еще приходят в себя от шока, вызванного резкими предупреждениями американских официальных лиц о том, что США больше не могут защищать страны, которые были их ближайшими союзниками в течение семи десятилетий.

Напомним, 28 февраля лидеры Украины и США встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. Но встреча закончилась громким спором. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, после чего украинской делегации пришлось покинуть Белый дом.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за инцидент. По мнению Рубио, Зеленский "превратил переговоры в фиаско".

Впоследствии стало известно, что администрация Дональда Трампа может прекратить всю военную поддержку Украины, включая обмен разведывательными данными и обучение украинских военных.

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