Саакашвили через своих адвокатов попросил Байдена ввести санкции против грузинских чиновников

По мнению Саакашвили, Конгресс должен рассмотреть вопрос о введении санкций против нарушителей прав человека в Грузии.

Политик Михеил Саакашвили через своих адвокатов отправил письмо изданию Politico, в котором обвинил правящую партию Грузии в манипуляциях на выборах, репрессиях против оппозиции и других недемократических действиях, а также попросил администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против правительства Грузии.

Текст письма обнародовало издание Politico.

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Михеил Саакашвили напомнил в письме, что вернулся в родную страну с целью спасти ее от антидемократических властей, однако был арестован по политическим мотивам. В знак протеста бывший президент Грузии голодал 50 дней.

Саакашвили убежден, что действующие грузинские власти консолидировали контроль над судебной властью и многими государственными и негосударственными СМИ, позволили коррупции расти, манипулировали выборами и подтолкнули страну "к более тесному сближению с путинской Россией".

Саакашвили также напомнил, что во время его президентства тогдашний вице-президент Джо Байден посетил Грузию, чтобы поддержать страну после того, как Россия вторглась и частично ее оккупировала. "Мы, Соединенные Штаты, поддерживаем вас на вашем пути к безопасной, свободной, демократической и вновь объединенной Грузии", – пообещал тогда Байден. Саакашвили отмечает, что тогда Байден призвал администрацию Грузии обеспечить прозрачную демократию.

"Сегодня я призываю его (Джо Байдена – ред.) администрацию внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности. Учитывая цель Байдена – продвигать дело демократии над автократией, я надеюсь, что он привлечет правительство Грузии к ответственности за подрыв свобод, над достижением которых мы так упорно трудились", — написал Саакашвили.

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По мнению Саакашвили, США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а "Конгресс должен рассмотреть вопрос о введении санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского".

Бывший президент Грузии также отметил, что грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, а "нынешняя власть заигывает с Ираном и Россией" по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", возрождающей идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали по возвращении в Грузию и поместили в пенитенциарное учреждение. Действующие власти восприняли громкое возвращение Саакашвили на родину как попытку дестабилизировать ситуацию в стране. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

После этого у экспрезидента Грузии обнаружили серьезное заболевание и переместили его в госпиталь. Позднее Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.

Саакашвили голодал в целом 50 дней. После прекращения такого рода протеста его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма политика займет длительный период.

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