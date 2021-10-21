Саакашвили готов перейти в госпиталь, но голодовку прекращать не будет

По словам личного врача политика, для этого небходимо решить определенные вопросы с Министерством здравоохранения и Минюстом.
Арестованный экс-президент Грузии Саакашвили согласился на то, чтобы его госпитализировали, однако он не намерен прекращать голодовку.
Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипиани, пишет Грузия Online.
"Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может, в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить кое-какие маленькие вопросы с Министерством здравоохранения и Минюстом. Это все я проясню завтра-послезавтра", — сказал врач, который посетил бывшего президента в Руставском пенитенциарном учреждении № 12.
По словам Кипиани, перевод Саакашвили в госпиталь не означает, что он больше не будет голодать.
"Я просмотрел его анализы, некоторые лучше, некоторые хуже", — резюмировал он.
Напомним:
- 20 октября грузинская прокуратура выдвинула новое обвинение экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который вернулся на родину после 8 лет отсутствия. Ему инкриминируют незаконное пересечение границы в молоковозе.
- Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.
- В МИД заявили, что ищут оптимальный вариант возвращения Саакашвили в Украину.