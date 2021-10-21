Саакашвили готов перейти в госпиталь, но голодовку прекращать не будет

Саакашвили готов перейти в госпиталь, но голодовку прекращать не будет

По словам личного врача политика, для этого небходимо решить определенные вопросы с Министерством здравоохранения и Минюстом.

Арестованный экс-президент Грузии Саакашвили согласился на то, чтобы его госпитализировали, однако он не намерен прекращать голодовку.

Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипиани, пишет Грузия Online.

"Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может, в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить кое-какие маленькие вопросы с Министерством здравоохранения и Минюстом. Это все я проясню завтра-послезавтра", — сказал врач, который посетил бывшего президента в Руставском пенитенциарном учреждении № 12.

По словам Кипиани, перевод Саакашвили в госпиталь не означает, что он больше не будет голодать.

"Я просмотрел его анализы, некоторые лучше, некоторые хуже", — резюмировал он.

Напомним:

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экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который после 8 лет отсутствия. Ему инкриминируют незаконное пересечение границы в молоковозе. Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

1 октября 2021 года грузинские правоохранители. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным. В МИД заявили, что ищут оптимальный вариант возвращения Саакашвили в Украину.

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