Саакашвили изменил мнение и заявил о возвращении в политику Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме, объявил о намерении активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Саакашвили заявил, что последней каплей, которая подтолкнула его сделать такое заявление, стали слова на заседании Верховной Рады Аджарии – главой правительства Торнике Рижвадзе, которое назвал войну 2008 года "трусливо проигранной войной".

"Несмотря на свое состояние здоровья, я намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в отношении Украины", – говорится в заявлении Саакашвили.

Кроме того, бывший президент заявил, что с сегодняшнего дня намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению все национальные и антироссийские силы.

Что известно об аресте и состоянии Михеила Саакашвили

Городской суд Тбилиси в 2018 году заочно признал Михеила Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и присудил политику три года заключения.

Впоследствии суд признал Саакашвили виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и присудил ему за это шесть лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком более двух лет.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года сразу после своего возвращения в страну накануне местных выборов.

Экс-президент Грузии считает себя политическим заключенным и несколько раз объявлял голодовку, которую то прекращал, то снова возобновлял.

Состояние здоровья Саакашвили уже долгое время крайне тяжелое, и в июле 2022 года его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из политики.

Ранее экспертиза волос Михеила Саакашвили показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути. Правительство Польши заявило, что в этой стране готовы принять экс-президента Грузии на лечение.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и назвала условие.

Читайте также: