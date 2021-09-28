Саакашвили купил билет из Киева до Тбилиси: фотофакт

Саакашвили заявил, что приедет в грузинскую столицу не ради собственных амбиций.

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили планирует прибыть в Тбилиси в день местных выборов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик, в частности, обнародовал снимок электронного билета, согласно которому он вместе с матерью Гиули Аласанией вылетит из Киева в грузинскую столицу вечером 2 октября.

"Решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания (...) я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать ваше волеизъявление", — заявил он на грузинском в обнародованном видеообращении.

Саакашвили добавил, что приедет не ради собственных амбиций и не из желания получить какую-либо должность. "Я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", — отметил экс-президент.

Facebook / Михеил Саакашвили

В 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии. Его также признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, за что заочно приговорили к шести годам лишения свободы.

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