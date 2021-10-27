Саакашвили отказался от лечения и услуг бригады реанимобиля в знак протеста

Саакашвили отказался от лечения и услуг бригады реанимобиля в знак протеста

Политик сетует, что в заключении нарушают его процессуальные права.

Украинский политик и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме грузинского города Рустави, передал через адвоката новое письмо.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

Отмечается, что Саакашвили решил отказаться от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

"Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами", — пишет экс-президент Грузии в адрес начальнику пенитенциарного учреждения.

В свою очередь адвокат политика Зураб Модебадзе считает, что у грузинских властей "есть план убийства Саакашвили".

Ранее украинская омбудсмен сообщала, что Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это опасно для его жизни.

Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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