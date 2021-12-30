Саакашвили перевезли из больницы в тюрьму: Денисова обратилась к грузинской коллеге

Саакашвили перевезли из больницы в тюрьму: Денисова обратилась к грузинской коллеге

Омбудсмен возмущена известием о перевозке гражданина Украины.

Омбудсмен Людмила Денисова призвала народного защитника Грузии Нино Ломджарию проверить соблюдение прав и свобод Михаила Саакашвили в тюрьме в Рустави.

"Возмущена известием о перевозке гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Горе в руставское тюремное заведение. Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михаила против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов", — написал она у Facebook в четверг, 30 декабря.

По ее словам, состояние здоровья Саакашвили является критическим и вызывает беспокойство, поскольку после трех гипертонических кризов он "чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели".

Необходимая медицинская помощь так и не была предоставлена Саакашвили в полном объеме, отметила Денисова. Также не был назначен новый врач, а решение о стратегии лечения принимали медики разных профилей.

Омбудсмен подчеркнула, что перевозка в таком состоянии Саакашвили обратно в пенитенциарное учреждение является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или гражданские больницы.

"Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – сказала Денисова.

Она расценила такие действия грузинских властей как "пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году".

"Обращаюсь к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении г. Рустави с целью проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы", — призвала омбудсмен.

Наконец, Денисова призвала посла Украины в Грузии обеспечить предоставление Саакашвили консульской помощи, а иностранные государства и международные организации — "решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающих права гражданина Украины Михаила Саакашвили", и потребовать от грузинских властей восстановить его права.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Саакашвили в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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