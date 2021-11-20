Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори после обещания прекратить голодовку

Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори после обещания прекратить голодовку

Горийский военный госпиталь готовит для Саакашвили закрытую палату.

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили переведен из Глданской тюремной больницы N18 в военный госпиталь в городе Гори.

Об этом в ночь на субботу, 20 ноября, сообщает Rustavi 2.

Реанимобиль, которым политика в сопровождении автомобиля тюремной службы и патрульных везли в госпиталь, уже находится на месте.

Горийский военный госпиталь готовит для Саакашвили закрытую палату для обеспечения безопасности.

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Ранее, по данным издания, экс-глава Грузии после нескольких часов обсуждения со своими адвокатами согласился на предложение министра юстиции страны о переводе в другое медучреждение. В то же время политик пообещал прекратить голодовку.

Как сообщалось, третий президент Грузии голодал 50 дней. Вместе с ним о прекращении голодовки объявили девять депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.

Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию Глданской тюремной больницы.

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