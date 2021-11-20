Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори после обещания прекратить голодовку

Горийский военный госпиталь готовит для Саакашвили закрытую палату.
Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили переведен из Глданской тюремной больницы N18 в военный госпиталь в городе Гори.
Об этом в ночь на субботу, 20 ноября, сообщает Rustavi 2.
Реанимобиль, которым политика в сопровождении автомобиля тюремной службы и патрульных везли в госпиталь, уже находится на месте.
Горийский военный госпиталь готовит для Саакашвили закрытую палату для обеспечения безопасности.
Ранее, по данным издания, экс-глава Грузии после нескольких часов обсуждения со своими адвокатами согласился на предложение министра юстиции страны о переводе в другое медучреждение. В то же время политик пообещал прекратить голодовку.
Как сообщалось, третий президент Грузии голодал 50 дней. Вместе с ним о прекращении голодовки объявили девять депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.
Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию Глданской тюремной больницы.
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