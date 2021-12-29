"Саакашвили постоянно лежит, проявляются неврологические приступы": Ясько рассказала, как чувствует себя ее любимый

"Саакашвили постоянно лежит, проявляются неврологические приступы": Ясько рассказала, как чувствует себя ее любимый

Состояние Саакашвили критическое.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, недавно потерявший сознание, начал чувствовать себя хуже, у него проявляются неврологические приступы.

Об этом заявила народный депутат Елизавета Ясько.

По ее словам, после двух дней фактической изоляции к Саакашвили пустили украинского консула и одного грузинского политика.

"Его состояние критическое. Он постоянно лежит, проявляются неврологические приступы. Необходимой врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно", — написала Ясько.

Она также рассказала, что в поддержку и с требованием освободить Саакашвили держат голодовку сотни людей в Грузии.

"Эти призывы должны быть услышаны. И Михеил Саакашвили должен получить необходимую ему медицинскую помощь в условиях свободы", — подчеркнула нардеп.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

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После возвращения Саакашвили в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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