"Саакашвили постоянно лежит, проявляются неврологические приступы": Ясько рассказала, как чувствует себя ее любимый

Состояние Саакашвили критическое.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, недавно потерявший сознание, начал чувствовать себя хуже, у него проявляются неврологические приступы.
Об этом заявила народный депутат Елизавета Ясько.
По ее словам, после двух дней фактической изоляции к Саакашвили пустили украинского консула и одного грузинского политика.
"Его состояние критическое. Он постоянно лежит, проявляются неврологические приступы. Необходимой врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно", — написала Ясько.
Она также рассказала, что в поддержку и с требованием освободить Саакашвили держат голодовку сотни людей в Грузии.
"Эти призывы должны быть услышаны. И Михеил Саакашвили должен получить необходимую ему медицинскую помощь в условиях свободы", — подчеркнула нардеп.
Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.
После возвращения Саакашвили в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.
Читайте также:
- Врачи просят не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за проблем с психикой
- К Саакашвили применяли "психотропные пытки" — Лиза Ясько