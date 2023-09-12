Саакашвили спрогнозировал будущее Украины в случае перемирия: "Через год-два страна упадет, Путин пойдет дальше"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили спрогнозировал, что произойдет, если Украина сейчас согласится на перемирие. Он считает, что через год-два Россия уничтожит наше государство и начнет войны на территории других стран.

Об этом он написал в своей колонке "Украинской правде".

Саакашвили считает, что нападение России на Украину – это война против коллективного Запада и пока это все испытывают только украинцы. Однако, по мнению политика, если сейчас наше государство согласится на перемирие, то уже через год-два оно упадет и Путин начнет новые войны.

"Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? А случится то, что через год-два она обязательно упадет, и Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии. А Грузию и Молдову он просто проглотит по ходу, практически без особого приложения усилий", — заметил экс-президент Грузии.

Саакашвили также добавил, что Украина ценой своих жертв сейчас помогает Европе сохранить свой образ жизни. Он отметил, что те, кто сейчас обвиняет Зеленского в резком поведении по отношении к партнерам, должны осознать, что традиционная дипломатия привела к тому, что происходит сейчас.

Политик же прогнозирует, что после победы над Россией Украина станет сверхдержавой, с которой должны будут все считаться.

"И нужно все же быть готовым к тому, что после этой победы Украина станет сверхдержавой всего региона – от Центральной Азии до Атлантики. Об этом я говорил в 2005-м и тогда никто не воспринимал меня всерьез. Зеленский практически инстинктивно нащупал главную фабулу этой войны и при этом ведет Украину и всех союзников, и партнеров к правильному результату. И спрыгнуть с этого поезда Западу не удастся", — отметил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили запускает инициативу по помощи украинским детям.

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